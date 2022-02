Titolare di una palestra rifiuta di mostrare ai carabinieri il green pass: denunciato

Nel giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Schio hanno svolto un imponente servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego anche di militari giunti in ausilio dal comando provincialedi Vicenza; nel corso delle operazioni sono stati attuati diversi posti controllo su tutte le arterie principali di ingresso e uscita dal territorio di competenza della compagnia.

Controlli che hanno portato alla denuncia di una 34enne senza fissa dimora. La donna è stata denunciata per ricettazione in merito al furto di uno smartphone Samsung J3 sottratto nel novembre 2020 dall’interno di un’autovettura parcheggiata a Schio in località Rada. E ancora, un 56enne è stato rintracciato e gli è stata notificata un’ordinanza per atti persecutori commessi dallo stesso, nell’arco di più di un anno, nei confronti dell’ex compagna. L’uomo è stato condotto in regime di libertà vigilata presso la propria residenza.

Denunciato anche il titolare di una palestra scledense perchè durante un controllo del green pass all’interno del suo locale, si è rifiutato di esibire il certificato.

In totale sono state controllati circa 90 veicoli e 130 persone, alcune anche con precedenti specifici in materia di re