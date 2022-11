Lavoro "nero" e gravi violazioni in materia di sicurezza: chiuse due attività

Due attività commerciali di Cassola sono state sanzionate dai carabinieri a seguito di controlli straordinari disposti nella serata del 24 novembre scorso.

I militari dell'Arma, a seguito di un sopralluogo, hanno potuto appurare che all'interno delle due attività erano presenti delle persone non contrattualizzate, violazione che ha portato i carabinieri all'erogazione di sanzioni amministrative per circa 22.000 euro ed ammende per violazione in materia di lavoro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 37.000 euro.

Non solo, i due gestori cinesi, sono stati denunciati per la violazione delle norme.