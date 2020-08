Controlli di Ferragosto, carabinieri in pattuglia nelle aree turistiche

Nel lungo ponte di Ferragosto il Comando provinciale di Vicenza ha programmato una serie di servizi di prevenzione e controllo in previsione dei grandi spostamenti previsti verso le aree di maggior afflusso turistico.

Sono le zone montane e pedemontane ad essere interessate, in particolare l’Altipiano di Asiago, il Pasubio ed il comprensorio di Recoaro Terme, mete dei vicentini, ma anche di turisti delle province limitrofe, ove si riverseranno i proprietari delle numerose seconde case e gli ospiti delle strutture ricettive, oltre che di coloro che faranno esclusivamente la classica gita fuori porta.

I controlli, che interesseranno le principali arterie stradali e i centri di maggior afflusso, ma non solo, vedranno impegnati gli uomini delle numerose Stazioni del territorio, con un dispiego di personale e mezzi che praticamente raddoppierà il normale dispositivo di controllo coordinato del territorio. Tra i mezzi impiegati anche le moto dei Nuclei Radiomobili e le Stazioni Mobili.

Come sempre i consigli sono quelli di guidare con prudenza, di non mettersi alla guida dopo aver bevuto sostanze alcoliche ed in caso di bisogno rivolgersi al numero d’emergenza 112.