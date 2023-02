Controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrati un coltello a “farfalla”, un tirapugni e dello stupefacente

I carabinieri di Bassano del Grappa hanno svolto una massiccia attività di controllo del territorio nella giornata del 16 febbraio 2023. Durante l'operazione, sono state controllate 76 persone e fermati 51 veicoli, con l'effettuazione di 3 perquisizioni personali e il controllo di 6 esercizi pubblici. I militari della Sezione Radiomobile hanno inoltre effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie principali, mediante l'utilizzo dell'etilometro per salvaguardare l'incolumità degli utenti delle strade e prevenire incidenti spesso dagli epiloghi funesti.

Il bilancio è di un sequestro di un coltello a "farfalla", un tirapugni e di 6,25 grammi di "hashish", oltre che alla segnalazione alla prefettura di Vicenza di un giovane di origini colombiane, di 28 anni, trovato in possesso di stupefacente. Inoltre, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica vicentina un ragazzo di 24 anni di Tezze sul Brenta per detenzione di un tirapugni e un pericolosissimo coltello a "farfalla".