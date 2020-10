Arrestato per furto e spaccio viola i domiciliari, 36enne finisce in carcere

I carabinieri, impegnati nell’attività di controllo delle persone sottoposte ai domiciliari, il 4 ottobre scorso, si sono recati nell’abitazione di un 36enne albanese, agli arresti domiciliari per reati contro gli stupefacenti e furto commessi in altra città. A casa però non c'era nessuno. Per l'uomo, inevitabile l'arresto.

In un’altra indagine, i militari hanno rintracciato e denunciato per furto un 60enne italiano e una 43enne romena, ritenuti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

il furto di mobili presso il centro commerciale “Il Grifone”, B.R. italiano 60enne e C.M., romena 43enne, entrambi con precedenti specifici, ritenuti responsabili del furto di due sedie, di un tavolo e di un mobile consolle. Furto avvenuto lo scorso 16 settembre.