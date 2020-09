Controlli del fine settimana, droga in auto e nel motorino: segnalati anche minori

Nel fine settimana appena trascorso la compagnia dei carabinieri di Schio, ha dato vita ad un servizio coordinato di controllo straordinario finalizzato alla prevenzione di reati in genere e della diffusione della nota emergenza epidemiologica.

In questo contesto sono stati denunciati un 30enne di Malo, con precedenti di polizia, ed un 39enne di Santorso, per detenzione di sostanze stupefacenti. I due sono stati trovati in possesso di grammi 22 di marijuana e di uno spinello, a bordo di un’autovettura controllata in Santorso.

Un 20enne di Arsiero, già gravato da precedenti di polizia, è stato invece trovato in possesso di grammi 4,8 di marijuana, hashish, eroina e cocaina, durante il controllo della propria auto in Valdastico. A seguito del controllo è scattato il ritiro della patente.

Numerosi sono stati invece i giovani segnalati alla Prefettura in quanto assuntori: un 24enne padovano, incensurato, controllato in Arsiero località Pria è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana. Un 17enne di Piovene Rocchette, incensurato, controllato a bordo del proprio ciclomotore è stato trovato in possesso di grammi 11 di marijuana. A seguito del controllo i carabinieri hanno provveduto al fermo amministrativo del mezzo e al ritiro della patente di guida.

E ancora, un 20enne di Marano Vicentino, incensurato, controllato in Cogollo del Cengio in località Pria, a bordo .di un’autovettura è stato trovato in possesso di grammi 1,6 di marijuana. Quindi un 18enne scledense, controllato in Santorso in via del Fosso Cavallaro, è stato trovato con 0,5 grammi di marijuana. Un 21enne di Santorso, controllato in località La Favorita è stato trovato con 1,2 di marijuana. ed infine un 18enne scledense, incensurato, controllato in Santorso in via della Masena, è stato trovato in possesso di grammi 0,4 di marijuana.