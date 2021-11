Ubriachi al volante e droga in auto: controlli a tappeto nel fine settimana

Un fine settimana di controlli per i carabinieri della compagnia di Este. Droga, guida in stato di ebbrezza, targhe contraffatte sono i reati constatati di più.

I controlli

Tra sabato 6 e domenica 7 novembre a Este è stato denunciato un 26enne romeno con precedenti per guida in stato di ebbrezza: è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti e la sua auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza anche per un 30enne vicentino pregiudicato, un 20enne di Este e un 41enne di Cologna Veneta (Verona).

A Granze è stato sorpreso un 72enne di Vescovana alla guida di un’auto con una targa contraffatta ed è stato quindi denunciato per falsità materiale commessa da privato e uso di atto falso. Altri due ubriachi alla guida sono stati fermati a Solesino: un 54enne di Monselice e un 26enne della provincia di Treviso, entrambi pregiudicati. Infine, a Urbana sono stati controllati un 36enne della provincia di Brindisi, con precedenti, e un 27enne della provincia di Vicenza. Il primo aveva dell’eroina, il secondo uno spinello e sono stati segnalati alla Prefettura.

fonte: Padovaoggi