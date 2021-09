Controlli a tappeto dei carabinieri, denunce per spaccio e furto

Il bilancio dei carabinieri del bassanese, impegnati in servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere ma soprattutto dei furti

Inizio weekend con controlli serrati dei carabinieri nel Bassanese, con 47 persone identificate, diverse dei quali con precedenti, 22 veicoli controllati, 5 test etilometrici effettuati, 4 esercizi pubblici controllati, 2 controlli di persone sottoposte a misure cautelari e 2 fotosegnalamenti.

Inoltre i militati hanno denunciato O.D.C.J.E. cittadino colombiano residente nell'hinterland di Bassano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, intervenuti per una lite in famiglia nella casa del colombiano, si sono accorti della presenza di stupefacente in casa. Il 51enne è stato trovato in possesso di 1,3 grammi di cocaina, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Sempre durante i controlli, gli operatori dell'Arma hanno intercettato all’esterno di un supermercato due giovani 20enni G.M. e G.A., italiani ed entrambi pregiudicati. In uno zaino, i militari hanno trovato due bottiglie di superalcolici che gli stessi asserivano aver appena comprato nel vicino esercizio commerciale, ma non potevano dimostrarlo. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire il furto per i quali entrambi sono stati denunciati.

L'attività dei carabinieri ha poi portato al controllo sulla persone e negli zaini di cinque persone di cui quattro giovani tra i 20 ed i 22 anni ed un 37enne, tutti italiani, rovati in possesso di pochi grammi di cocaina, marijuana ed hashish e conseguentemente segnalati all’autorità competente per uso personale di sostanza stupefacente.

Infine, nel corso della scorsa notte, un 37enne italiano D.B.M. controllato alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto a controllo etilometrico, ed è risultato positivo con un tasso di 0,94 G/L. Per lui è scattato il ritiro di patente e le relative sanzioni amministrative.