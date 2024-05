Weekend di controlli, droga e alcol al volante: multe e ritiri patente

Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno dato vita ad una serie di controlli straordinari del territorio che hanno portato al rilevamento di alcune violazioni.

Un uomo di Rosà, alla guida della sua vettura, è stato sottoposto ad accertamento alcolemico in via Cà Dolfin di Bassano del Grappa, all’esito del quale è risultato positivo con un tasso molto elevato, quattro volte oltre il limite consentito e per questo motivo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica; il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca mentre la sua patente di guida è stata ritirata.

Per quanto concerne l’attività di prevenzione/repressione di illeciti legati agli stupefacenti invece, a Bassano del Grappa, è stato identificato il conducente di un'auto, un giovane del posto, il quale è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, 2,4 grammi, rinvenuta nella tasca dei suoi pantaloni; si è proceduto quindi al contestuale ritiro della patente.

Sempre a Bassano del Grappa, durante un normale controllo, una ragazza del luogo è stata trovata con oltre dieci grammi di hashish e un ragazzo di Mussolente è stato trovato in possesso di oltre due grammi di hashish e tre spinelli già pronti per essere fumati. In quest'ultimo caso è scattato anche il ritiro della patente.

Nel Comune di Rossano Veneto, gli stessi carabinieri, nel corso di un posto di controllo, hanno fermato un’utilitaria, rinvenendo sulla persona del solo passeggero, un giovane del luogo, 4,5 grammi di hashish.

Infine a Rosà, i militari hanno intimato l’alt ad una vettura che viaggiava a velocità sostenuta e, a seguito di un accurato controllo, hanno rinvenuto addosso al solo passeggero, un uomo di Bassano del Grappa, quasi un grammo di cocaina.

Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di sostanze stupefacenti.