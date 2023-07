Controlli nel Bassanese, tre giovani segnalati per droga: camionista multato per trasporto rifiuti

Nella giornata di mercoledì, la compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, ha dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono stati eseguiti numerosi controlli, compresi quelli effettuati dalla sezione Radiomobile mediante l’utilizzo dell’etilometro. Analoghi controlli sono stati eseguiti anche alla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e aree solitamente frequentate da giovani.

Il bilancio dei controlli straordinari ha portato al segnalamento alla Prefettura di Vicenza di tre giovani, il primo trovato in possesso di 0.9 grammi di hashish nel Comune di Rosa?, in via Cav. Vittorio Veneto, il secondo trovato in possesso di 1,3 grammi di eroina nel Comune di Bassano del Grappa, via Ca? Rezzonico. La sua patente di guida e? stata ritirata perche? alla guida del veicolo, il terzo è stato trovato in possesso di 0,96 grammi di marijuana, nel Comune di Rosa?, in via Capitano Alessio.

I carabinieri della stazione Forestale di Bassano del Grappa hanno invece controllato un autocarro, e sanzionato amministrativamente il camionista, con un importo pari ad 3.100 euro avendo trasportato rifiuti ingombranti non pericolosi, sprovvisto del prescritto formulario.

Sanzione amministrativa di 2mila euro anche a seguito del controllo di un locale dove è stata accertata una violazione, per aver omesso il controllo sugli alimenti.

Nel Comune di Romano d’Ezzelino, i militari hanno eseguito alcuni mirati controlli a bar e ristoranti del territorio bassanese.