Droga tra giovanissimi, arrestato un 19enne

Un bassanese di 47 anni, titolare di un’azienda che si occupa di piccole manutenzioni, è stato denunciato per lo scarico di cartongesso in una strada adiacente ad un campo agricolo. La denuncia è avvenuta a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri di Bassano del Grappa nei giorni scorsi.

L'attività di controllo dei carabinieri ha portato anche al sequesto di 9,85 grammi di hashish a tre giovani residenti nel Bassanese che sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di dette sostanze illecite. E ancora, i militari della stazione carabinieri di Romano d’Ezzelino, nella notte dell'8 giugno hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne, di Rosa?.

Non solo, i militari hanno eseguito dei controlli nei pressi del “Parco dell’Amicizia” di via Don Luigi Sturzo di Cassola, e nelle aree limitrofe. Dopo avere notato un'auto con due ragazzi all’interno si sono avvicinati costatando che il giovane passeggero, in stato di forte agitazione, nascondeva sotto il proprio sedile un bilancino di precisione. Il successivo e accurato controllo del mezzo, ha consentito ai carabinieri di rinvenire un contenitore di plastica di piccole dimensioni contenente tre involucri di cocaina (del peso complessivo di 1,79 grammi), tre pastiglie di ecstasy e la somma di denaro di 105 euro. I militari pertanto hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del giovane, rinvenendo altre due buste di plastica contenente cocaina per un peso complessivo di 14,54 grammi, una busta di plastica contenente 8,85 grammi di ketamina, un involucro di cellophane contenente grammi 2,07 di marijuana, altre due pillole di ecstasy e 720 euro, denaro ritenuto provento dell’attivita? di spaccio effettuata dal giovane. Pertanto il giovane, e? stato tratto in arresto e tradotto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Sottoposto a processo, il giudice ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti del giovane, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione dal lunedi? al venerdi? alla stazione carabinieri di Rosa?.