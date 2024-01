Alcol e droga al volante e individui molesti: piovono ritiri patenti e denunce

Nell’ambito di un più ampio piano strategico programmato dal Comando provinciale carabinieri di Vicenza, dal pomeriggio di venerdì 5 sino alle prime ore di lunedì 8 gennaio, è stato attuato un controllo finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, soprattutto dei furti in abitazione, e alla repressione dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti. Controllate in totale 70 persone, fermati numerosi veicoli e controllati 18 esercizi pubblici, principalmente bar.

Il bilancio dei controlli straordinari ha portato alla denuncia di un 53enne di Pozzoleone controllato in viale Vicenza di Bassano del Grappa alla guida della sua vettura in stato di ebbrezza alcolica con un tasso ben superiore il limite consentito; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e la sua patente di guida è stata ritirata. Un neopatentato 21enne di Fontaniva (Padova) è stato invece controllato a Tezze sul Brenta mentre era al volante della sua vettura. Sottoposto ad alcoltest è risultato positivo e pertanto segnalato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Inoltre, la notte dell’8 gennaio u.s., attorno alle 3:50 circa, i carabinieri della stazione di Rosà sono intervenuti in via Marsan, a Marostica, in seguito ad una fuoriuscita autonoma di una vettura, il cui conducente aveva perso il controllo del mezzo, andando a collidere contro il marciapiede ed il guardrail della corsia opposta. Sottoposta ad accertamenti alcolemici, la neopatentata, una 20enne di Bassano del Grappa, è risultata anche lei positiva all’alcoltest con un tasso ben superiore il limite consentito e per questo motivo deferita alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica. La sua patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Per quanto concerne il contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti, nel Comune di Rosà, durante un controllo alla circolazione stradale, eseguito dalla Sezione Radiomobile, un 21enne del posto è stato trovato in possesso di uno spinello composto da tabacco e “marijuana”; ritirata la sua patente di guida.

In via della Resistenza di Bassano del Grappa, un 32enne di Valbrenta, alla guida della sua auto, è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana e di una sigaretta artigianale parzialmente consumata. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre la sua patente di guida è stata ritirata.

Sono state poi elevate due sanzioni amministrative per ubriachezza. Nello specifico, nel Comune di Bassano del Grappa, sono stati sanzionati un 30enne di Asiago, trovato in uno stato di alterazione psicofisica su segnalazione di alcuni passanti, ed un 32enne di Romano d’Ezzelino, controllato nei pressi di un locale del centro.

Infine, la notte del 7 gennaio, in viale delle Fosse di Bassano del Grappa, la pattuglia della Sezione Radiomobile, è intervenuta in un pubblico esercizio a causa della presenza di un individuo molesto, intento ad arrecare disturbo ai clienti, esplodendo dei petardi in strada. All’arrivo dei militari, l'uomo, un 36enne di origini marocchine, residente a Valbrenta, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è rifiutato di fornire i propri documenti di identità e ha opposto resistenza. In seguito alla perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 21 petardi e pertanto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per resistenza a un pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità, accensione ed esplosioni pericolose e ubriachezza.