Controlli, sequestro di stupefacente e denunce

Nelle ultime ore, i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa, hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato al sequestro di droga e denunce per guida in stato di ebbrezza e tentato furto. Sessantuno persone e 34 veicoli controllati.

Nello specifico, un 48enne trevigiano, durante un controllo veicolare mentre stava transitando lungo la Valsugana, è stato sottoposto ad alcoltest e risultato positivo con un tasso pari a 1,86 g/l.. Oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida e il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Durante un controllo successivo, i carabinieri hanno sottoposto ad accertamento alcolemico anche un 31enne marocchino, risultato positivo con un tasso pari a 0,98 g/l.;anche qui è scattato il ritorno della patente di guida.

Durante le operazioni di controllo, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto varia sostanza stupefacente per uso personale, procedendo alle segnalazioni amministrative nei confronti di un 24enne di Thiene, il quale, è stato trovato in possesso 0,58 grammi di “hashish”; patente di guida ritirata. Segnalato anche un 34enne di Vicenza, trovato in possesso di 0,65 grammi "hashish"; patente di guida ritirata. Stessa sorte per un 23enne di Schiavon, trovato in possesso di 0,89 grammi di “marijuana”; patente di guida ritirata.

E ancora un 23enne di origini albanesi, residente a Rosà, è stato segnalato dopo essere stato trovato in possesso di 1,1 grammi di "cocaina"; patente di guida ritirata. Segnalato anche un 37 di origine romene, residente a Rosà, trovato in possesso di 6,83 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Infine, una 26enne è stata denunciata in quanto riconosciuta quale responsabile di un tentato furto aggravato avvenuto il 10aprile scorsp, all’interno di un supermercato di via Fosse, a Vicenza, da dove aveva tentato di asportare alcuni prodotti per un valore complessivo di 20 euro, occultandoli all’interno della propria borsa.