Controlli sull'Altovicentino, rintracciato un 33enne condannato per rapina

Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella giornata di sabato nell'Altovicentino, i carabinieri hanno identificato 56 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, oltre al contestuale controllo di 25 veicoli in transito.

In particolare, una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Dueville ha sottoposto a controllo e perquisizione un cittadino italiano di 19 anni, residente a Dueville, sorprendendolo in possesso di 40 grammi di hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro e il giovane deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza.

Nei giorni precedenti, invece, militari della stazione Carabinieri di Thiene hanno rintracciato un 33enne, cittadino del Kosovo, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Venezia. L’uomo dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione poiché condannato per una rapina commessa nell’anno 2011 ad Arzignano.