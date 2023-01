Ubriachi alla guida, stretta dei carabinieri nella città della lana

I carabinieri del comando compagnia di Valdagno, nel corso del fine settimana, hanno intensificato le attivita? di controllo ai locali serali in relazione al consumo di alcolici. Sono stati cosi? controllati svariati locali pubblici nell’alta Valle dell’Agno, in particolare nella “citta? della lana”.

Nel contesto sono stati denunciati due italiani, rispettivamente un 22enne di Valdagno e un 33enne di Arzignano, trovati con tassi di alcolemia superiori al limite consentito dalla legge.

Non solo, altri due uomini, coinvolti in incidenti stradali in via Budrion e sulla Sp 246, sono risultati avere tassi alcolemici di 1,51 g/l e 2,85 g/l, entrambi superiori a quelli previsti dal codice della strada e pertanto denunciati. I veicoli di entrambi sono stati cosi? posti sotto sequestro.