Cantiere non sicuro, 4 denunce e ditta sospesa

La mattina del 5 aprile scorso, i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno effettuato un accesso ispettivo in un cantiere residenziale allestito nell’abitato del comune di Santorso.



L’attività di controllo ha portato alla denuncia di quattro persone (i legali rappresentanti ed un professionista di 3 imprese incaricate dei lavori), per delle accertate violazioni in materia di sicurezza di cui al Testo Unico sulla Sicurezza.

Nei confronti di una delle ditte sottoposte al controllo, inoltre, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.



Somo state elevate cinque prescrizioni per un importo complessivo di ammende pari a 45.562,89 euro e sanzioni amministrative pari a 3.000 euro.