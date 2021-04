Controlli campo Marzo, denunciato spacciatore e segnalato consumatore di cocaina

Il Comune di Vicenza, con una nota stampa, rende noto che continua l’azione del settore operativo di polizia giudiziaria della polizia locale di Vicenza di contrasto allo spaccio e al consumo di sostante stupefacenti. Sorvegliata speciale l’area verde di Campo Marzo, sottoposta nel pomeriggio di lunedì 12 aprile a controlli serrati nel lato di via Verdi.

A destare l’allarme, alle 18.07, è stato l’agente del Nos (Nucleo operativo speciale) impiegato nel monitoraggio del sistema di videosorveglianza, che ha immortalato in piazzale Bologna lo scambio di una dose di cocaina, di 0,07 grammi, tra J. L. e R.I. Immediato l’intervento degli agenti in borghese, che hanno raggiunto e poi fermato l’acquirente R. I. in via Gorizia.

L’arrivo di una pattuglia anti degrado a campo Marzo ha permesso nel frattempo di fermare lo spacciatore J. L. che, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di un involucro di marijuana. Il gesto però non è sfuggito all’operatore impiegato nel servizio di videosorveglianza, che ha avvisato prontamente i colleghi intervenuti.

J. L. è stato quindi condotto negli uffici dell’unità Nos per la perquisizione, che ha portato all’individuazione di 7 piccoli involucri contenenti cocaina.

J. L. è stato denunciato per i reati di spaccio di sostanza stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. R.I. invece è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.