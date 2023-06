Controlli in Campo Marzio, due stranieri denunciati per ricettazione

Nella giornata di giovedì, nell’ambito della quotidiana attività di Polizia disposta dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori in Campo Marzio due stranieri sono stati denunciati per ricettazione.

Nello specifico, un 26enne algerino, già noto alle Forze dell'ordine con una serie di precedenti a suo carico è stato notato dali agenti delle Volanti mentre in bicicletta tentava di nascondersi per evitare di essere identificato. Considerato l’atteggiamento alquanto sospetto, è stato fermato per un controllo ed è risultato sprovviso di documenti e in possesso di una bici non suo. È stato quindi portato in questura ed è risultato avere una tessera sanitaria, una tessera Bancoposta ed uno smartphone intestati ad una persona che nella stessa mattinata aveva sporto denuncia di furto.

L'uomo è stato denunciato per ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito e dati i gravi precedenti a suo carico è stato raggiunto da un Ordine di allontanamento dal territorio nazionale con contestuale accompagnamento al Cpr, in attesa di essere imbarcato su un volo diretto nel proprio paese di origine.

Nella stessa mattinata, un 28enne di nazionalità guineana è stato individuato in sella ad una bici marca Trek modello 4300 di colore argento e blu che riferiva di averla avuta in regalo un mese prima da un cittadino senegalese di cui non conosceva il nome. Gli agenti hanno quindi effettuato ulteriori accertamenti ed è emerso che la bici era stata rubata ad aprile, a Vicenza. Elementi che hanno portato il questore Sartori ad emettere nei suoi confronti un Ordine di allontanamento dal territorio nazionale.