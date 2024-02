Lavoratori in "nero" e poca sicurezza, denunciata la titolare e attività sospesa

I militari della Compagnia di Bassano del Grappa, insieme a personale del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno eseguito un controllo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un’azienda tessile gestita da una cittadina originaria della Repubblica Popolare cinese ed operante nel Comune di Mussolente.

Durante il controllo, i militari hanno notato la presenza di 14 operai, tutti cittadini cinesi regolari, intenti alla lavorazione di tessuti di vario genere ovvero capi di abbigliamento. Dalla disamina della documentazione, i militari hanno constatato la mancata ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro che ha portato alla denuncia della titolare dell’azienda, una cittadina cinese di 55 anni.

Nella stessa circostanza, è stato adottato un provvedimento di sospensione alla stessa attività imprenditoriale, la cui revoca è subordinata al pagamento di 13.000 euro circa, per aver impiegato 2 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; sono state rilevate, infine, ulteriori inadempienze di natura amministrativa, sempre afferenti a prescrizioni in materia di sicurezza, per un ammontare complessivo pari a circa 10.000 euro.