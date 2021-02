Blitz antidroga: scoperto giro di marijuana, hashish e anfetamine, un arresto e due denunce

Dalle prime ore di sabato i carabinieri della compagnia di Valdagno hanno dato esecuzione in vari comuni della Provincia di Vicenza a otto perquisizioni in materia di stupefacenti nei confronti di altrettanti indagati.

Perquisizioni che fanno seguito ad una complessa attività d’indagine sviluppata dalla tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore a partire dall’ottobre 2020. I militari, tramite mirati servizi di controllo antidroga sul territorio, hanno rilevato la presenza di circuiti di consumo di sostanze stupefacenti di vario genere, tra le quali marijuana, hashish e anfetamine.

Recuperato dai carabinieri un totale di circa un chilo di stupefacenti di vario genere (marijuana, hascisc ed anfetamine) nonché materiale atto al confezionamento. Di notevole interesse è stato inoltre il rinvenimento di un tirapugni, alcuni coltelli e di 8mila euro in contanti, somma per la quale saranno svolti opportuni accertamenti per verificarne la provenienza.

In manette sono finiti L.G. 30enne di Creazzo trovato con circa 290 grammi di marijuana, 34 gr di hashish e 29 grammi di anfetamine, lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari. Sono invece stati denunciati in stato di libertà P.M. anche lui 30enne di Creazzo e R.S. 33enne di Vicenza, trovati rispettivamente in possesso di 138 grammi e 210 di marijuana. Sono stati eseguiti sequestri penali di minore entità a carico di altri indagati.