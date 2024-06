GIra in centro storico con una lama a serramico, denunciato

Le ultime operazioni antidroga e di contrasto al degrado urbano, svolte tra fine maggio e inizio giugno, messe in campo dal Nos e dalla squadra antidegrado nella zona compresa tra il Quadrilatero, il quartiere Santa Bertilla e il centro storico hanno portato alla denuncia a piede libero di una persona per possesso abusivo di un coltello a serramanico e alla segnalazione di sette acquirenti per uso di sostanza stupefacente, oltre al sequestro delle sostanze.

Nel dettaglio, durante le operazioni sono state identificate circa una ventina di persone. A sette di loro è stata rinvenuta addosso della sostanza stupefacente di diversa natura, tra marijuana, cocaina e eroina, per un totale complessivo di più di 20 dosi. Tutte le persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti sono state segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori e le sostanze sottoposte a sequestro.

Proprio durante queste operazioni, una persona C.M., le sue iniziali, di 42 anni, senza fissa dimora ma noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso la scorsa settimana in centro storico dalle pattuglie antidegrado con addosso un coltello a serramanico con una lama di 8,5 centimetri. Il coltello è stato sequestrato e C.M. è stato deferito all’autorità giudiziaria per possesso abusivo di strumenti da taglio atti ad offendere.