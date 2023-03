Controlli anti prostituzione, pusher appena scarcerato rimpatriato in Nigeria

Nell'ambito di una ulteriore fase di controlli straordinari in città, dispositi dal questore Paolo Sartori, in alcune aree "a rischio", nella serata di martedì sono state identificate e controllate 8 giovani donne intente a prostituirsi lungo viale Verona e viale SS. Felice e Fortunato. Nel contempo, sono stati identificati sei potenziali clienti, intenti a colloquiare con le giovani.

Sempre nell'ambito dei controlli, nella giornata di martedì, un 25enne nigeriano, pregiudicato, giudicato pericoloso per reati di varia natura e gravità, in particolare spaccio, violenza e danneggiamento, da poco scarcerato dalla Casa circondariale di Vicenza dove si trovava recluso a seguito di condanna per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale è stato colpito da un ordine di trattenimento a C.P.R. emesso dal questore, e nei prossimi giorni verrà rimpatriato.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di polizia sono stati controllati 35 autoveicoli e 96 persone, di cui 44 straniere e 21 con precedenti penali e/o di Polizia, nonché 4 esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative il questore Sartori ha emesso 3 Fogli di Via Obbligatori a carico di persone gravate da precedenti penali e/o di polizia, 4 Avvisi orali e 3 ordini di allontanamento dall'Italia nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia.

“Il controllo sistematico delle aree dove trovano rifugio soggetti dediti a compiere reati in determinate zone della città, così come quelli solitamente teatro di attività connesse alla prostituzione, è di fondamentale importanza per prevenire e contenere quei fenomeni devianti e quelle manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini – ha evidenziato il questore Paolo Sartori al termine delle operazioni – I controlli straordinari di Polizia effettuati nella giornata di ieri fanno parte di una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva, che oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini si rende indispensabile per garantire una tranquilla e pacifica forma di convivenza civile.”