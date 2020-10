Controlli anti-Covid nel Bassanese: multe e chiusure ai bar

Pattugliamento anti-covid della polizia di Stato nella serata di venerdì nel Bassanese. Tra Bassano, Rosà e Tezze sul Brenta gli agenti del commissariato di Bassano, con la polizia locale e in collaborazione con lo Spisal dell'Ulss 7, hanno controllato 93 cittadini e 4 esercizi pubblici.

Due di questi locali, situati nei quartieri 25 aprile e Santa Croce, sono stato sanzionati per violazione covid-19 perché non avevano apposto le segnaletiche previste e i dipendenti erano privi di mascherine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un terzo bar a Tezze sul Brenta è stato invece multato e chiuso per 5 giorni per il mancato distanziamento tra i giovani avventori, presenti in gran numero.