Viavai sospetto dall'appartamento: interviene la polizia, espulso uno straniero

Nella mattinata di giovedì il personale del Commissariato di Bassano del Grappa ha effettuto un controllo su un'abitazione nella quale era stato segnalato un viavai sospetto di persone.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno rintracciato ed identificato dieci stranieri, tutti di nazionalità nigeriana.

L’appartamento, di proprietà di un cittadino vietnamita, residente da alcuni anni in Germania, non risultava affittato a nessuno degli stranieri.

Un 29enne nigeriano è stato trovato con permesso di soggiorno scaduto pertanto è stato espulso dall'Italia.

Ad altri 4 stranieri, con numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, è stato notificato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Bassano del Grappa.