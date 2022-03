Controlli a tappeto nei locali: sanzionati 11 clienti senza Green Pass

Nel pomeriggio di giovedì, e fino a tarda notte, le ormai consuete operazioni interforze di controllo del territorio hanno interessato il Comune di Lonigo. Sono stati impiegati circa 30 uomini appartenenti a vari corpi di polizia . Nel corso delle attività sono stati effettuati nelle aree del centro storico, nei parchi pubblici e nelle vie limitrofe.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo di alcuni esercizi pubblici e dei suoi avventori, verifiche sia di carattere amministrativo che riguardanti il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 ancora in atto. Nel complesso, sono state elevate 11 sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni governative emanate allo scopo di contenere la diffusione della pandemia da COVID-19 (mancato possesso di green pass), ed 1 sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Le altre attività di polizia hanno portato il questore a firmare 2 fogli di via obbligatori dal Comune di Lonigo, per un periodo di 3 anni, nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali e residenti in altri Comuni, 2 avvisi orali nei confronti di un uomo e una donna con precedenti penali per reati contro la persona e 3 ordini di espulsione dal Territorio Nazionale nei confronti di un cittadino marocchino e due cittadini turchi, i quali, fermati durante i controlli, sono risultati gravati da precedenti penali. Costoro hanno ora 7 giorni di tempo per lasciare il nostro Paese, in caso contrario verranno accompagnati coattivamente alla Frontiera.