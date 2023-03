Controlli a tappeto della polizia nel Basso Vicentino

Martedì pomeriggio e fino a tarda serata si sono svolte le operazioni di controllo del territorio a Lonigo e nelle zone limitrofe. Le attività sono state svolte dalle forze dell'ordine locali, comprese la polizia di Stato, la guardia di finanza e la polizia locale di Lonigo, con il supporto del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato. L'obiettivo principale delle attività è stato la prevenzione e la repressione dei fenomeni delinquenziali e del degrado urbano, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti e gli episodi di microcriminalità diffusa, che si verificano in alcune aree urbane specifiche dei vari contesti territoriali.

Le attività di controllo sono state svolte in diverse aree urbane, tra cui la stazione degli autobus di Lonigo, il centro storico di Lonigo, Montebello e Meledo, i parchi pubblici, la pista ciclabile e le vie limitrofe. Inoltre, è stata prestata particolare attenzione all'ispezione di esercizi pubblici e degli avventori presenti.

Durante i controlli, sono stati ispezionati 11 esercizi pubblici, 32 autoveicoli e 91 persone, tra cui 32 stranieri e 21 con precedenti penali e/o di polizia. In seguito all'istruttoria della divisione anticrimine e dell'ufficio Immigrazione, il questore ha adottato i seguenti provvedimenti: 2 Fogli di Via Obbligatori, con divieto di ritorno per un periodo di 3 anni, nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali e/o di polizia, residenti in altri Comuni e senza alcun titolo per permanere legalmente nei territori comunali interessati; 2 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e non con precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura, a causa dei quali denotano una spiccata pericolosità sociale; 2 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari, i quali, fermati durante i controlli, sono risultati gravati da precedenti Penali e /o di Polizia. Costoro hanno ora 7 giorni di tempo per lasciare il nostro Paese, in caso contrario verranno accompagnati coattivamente alla Frontiera. Durante i controlli è stato inoltre sorpreso un lavoratore "in nero" in un negozio etnico, per cui sono stati disposti ulteriori accertamenti ai fini dell'applicazione di una specifica sanzione amministrativa.