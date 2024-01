Controlli a esercizi pubblici, scattano denunce e sanzioni

I carabinieri, nel pomeriggio di giovedì, hanno svolto un controllo del territorio svolgendo una specifica attività di ispezione con i colleghi del NAS di Padova e del NIL - Nucleo Ispettorato Lavoro di Vicenza. Nell’ambito delle verifiche alle attività commerciali è stato ispezionato anche un negozio di articoli per la casa ed abbigliamento di Bolzano Vicentino presso il quale sono emerse diverse irregolarità. In particolare la titolare, cittadina straniera, è risultata non in regola su diversi aspetti giuslavoristici nonché sulla normativa relativa agli impianti di videosorveglianza interna. Per tali motivi la donna è stata deferita alla Procura di Vicenza e le sono state contestate ammende per oltre 14.000 euro.

A Thiene, invece, in seguito all'ispezione presso una macelleria, i Carabinieri del NAS, supportati dai militari della locale Stazione, hanno riscontrato irregolarità relative alle obbligatorie procedure interne di autocontrollo elevando a carico del titolare dell’attività commerciale una sanzione amministrativa di 2.000 euro.