Controllato a bordo dell’autovettura all'uscita del casello e arrestato dalla polizia di Stato

Nel tardo pomeriggio di venerdì 4 luglio, a Bassano del Grappa, nei pressi del casello di Bassano Est della Superstrada Pedemontana Veneta, una pattuglia della Distaccamento Polizia Stradale di Castelfranco Veneto ha proceduto all’arresto di L.A., cittadino italiano del 1994, residente a Foggia.

Lo stesso, all’esito del controllo di Polizia è risultato essere gravato da un ordine di arresto in esecuzione di un provvedimento definitivo per l’espiazione della pena di anni 5 e mesi 11 di reclusione, con pena pecuniaria di euro 4747,00 e ammenda di euro 2250,00, per reati di truffa e furto aggravato commessi a Belluno.

L’omo, pertanto, è stato tratto in arresto e condotto presso il Carcere di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per scontare la citata pena.