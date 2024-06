Nascosto nel bagagliaio oltre un quintale di tabacco da masticare

Due pattuglie del Gruppo Guardia di finanza di Vicenza, nell’ambito dei normali controlli su strada effettuati nel capoluogo berico, nei giorni scorsi hanno fermato e controllo un’auto con a bordo tre persone di origine pakistana in zona Fiera.

L’attenzione dei militari si è concentrata sulla merce trasportata nel bagagliaio, che il conducente riferiva essere terriccio per attività agricole, nonostante non fosse in grado di fornire alcuna documentazione comprovante l’acquisto e/o l’origine.

Data la dubbia veridicità delle dichiarazioni, i militari operanti procedevano ad un riscontro sommario della natura di quanto trasportato rinvenendo 4 sacchi di juta, di circa 27 kg ciascuno, contenenti confezioni sfuse di tabacco da masticare, sprovviste del contrassegno di Stato attestante l’avvenuto versamento delle accise e prive delle informazioni obbligatorie in lingua italiana, contenente oltre 2.700 confezioni di tabacco da masticare, per un peso complessivo di 108,9 chili di prodotto.

In virtù di quanto rilevato dai militari del Gruppo Vicenza, il tabacco rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i tre soggetti sono stati denunciati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.