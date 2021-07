Contrabbando gasolio agricolo, carburante sequestrato devoluto ai Vigili del fuoco

Le Fiamme gialle hanno consegnato 3200 litri di nafta in violazione d'accisa al comando interregionale di Padova

Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno posto sotto sequestro un grosso quantitativo di gasolio agricolo, pari a 3.191 litri, trasportato in totale assenza di documentazione di accompagnamento, pertanto, in violazione d’accisa che, nel caso di carburante agricolo, è ridotta rispetto a quella normale.

In particolare, i militari della tenenza di Noventa Vicentina hanno individuato un’autocisterna che stava effettuando delle consegne nel basso vicentino così procedendo ad un controllo dell’automezzo.

Nel corso dell’approfondimento, le fiamme gialle, anche alla luce delle significative dimensioni dell’autoveicolo, valutavano quale indice di rischio il basso quantitativo di carburante indicato sui documenti di trasporto - circa 2.100 litri - così procedendo ad un’ispezione visiva e poi all’estrazione materiale del carburante trasportato. La quantificazione del gasolio estratto consentiva di appurare un carico complessivo di circa 5.300 litri, dei quali 3.191 in totale contrabbando, ovvero privi della prevista documentazione accompagnatoria.

I finanzieri procedevano così al sequestro dei circa 3.200 litri di gasolio agricolo illecitamente contenuti nell’autocisterna ed alla denuncia all’autorità giudiziaria sia dell’autotrasportatore che del legale rappresentante della cooperativa agricola sedente in Sossano da cui era partito il carico di carburante.

Ottenuto il nulla-osta della Procura berica, il carburante sequestrato è stato sottoposto a vincolo per uso pubblico sugli autoveicoli degli organi dello Stato, così da poter fruire del gasolio nel pieno delle proprie qualità organolettiche. Il carburante è stato quindi consegnato alla Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco di Padova per l’utilizzo a fini istituzionali che permetterà ai dipendenti Reparti del Veneto e Trentino Alto Adige di espletare la propria attività di servizio con un significativo risparmio sui costi di approvvigionamento di gasolio e con un vantaggio per tutta la collettività.