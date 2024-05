Contra' Porta Nova, nuovo intervento al cedimento in prossimità di via Bonollo

I tecnici di Amcps sono impegnati in queste ore nella messa in sicurezza del cedimento della sede stradale in contra’ Porta Nova verso via Bonollo. Il problema risale allo scorso sabato 18 maggio quando la polizia locale si era recata subito sul posto a chiudere la strada per motivi di sicurezza e per consentire l'intervento.

Oggi è stato segnalata una nuova breccia di dimensioni molto limitate a seguito di un piccolo movimento creatosi nell'asfalto che richiederà un'ulteriore riparazione di cui Amcps si occuperà domani.