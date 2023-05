Sale slot ed edifici abbandonati sotto la lente della polizia

Anche lo scorso fine settimana, a partire dal venerdì e sino alla mattinata odierna, sono state effettuate attività di controllo straordinario del territorio disposte con ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori. Le operazioni di Polizia si sono concentrate per lo più nelle aree del capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”.

L’intensificazione dei servizi – specie nelle ore pomeridiane e serali – ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e, talvolta, illecita di soggetti che, con i loro comportamenti molesti, infastidiscono i residenti ed i passanti, ed arrecano danno ai commercianti della zona. Persone intente a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali, sono stati identificati ed allontanati dal capoluogo con misure di prevenzione personali ed altri provvedimenti analoghi disposti dal questore.

Nella mattina di lunedì, inoltre, è stato effettuato uno specifico servizio di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcuni istituti scolastici del Comune di Vicenza, in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti dove non sono state evidenziate particolari situazioni di criticità.

Sempre nel fine settimana sono stati intensificati i controlli sul gioco d’azzardo, con verifiche effettuate presso 4 sale slot / Vlt del capoluogo, nell’ambito di specifiche attività di prevenzione delle ludopatie, per la verifica del rispetto delle normative nazionali e regionali. Sono stati infine ispezionati alcuni edifici abbandonati, soprattutto in via Torino, nel quartiere “Ferrovieri” ed in Via Btg. Val Leogra, segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di soggetti senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite.

Allo stesso modo sono stati monitorati i portici di palazzo Chiericati e della basilica Palladiana, la salita a monte Berico, da via X Giugno, e piazzale della Vittoria: poiché sono state rinvenute tracce evidenti dell’utilizzo di alcuni di questi luoghi quali bivacchi di fortuna, è stato fatto intervenire il Servizio di nettezza urbana al fine di ripulire i portici e renderli nuovamente fruibili.

Al termine delle attività operative il questore ha emesso 3 Fogli di Via nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi, 4 Ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi penali e/o di polizia e 5 Avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura.

“Nell’ottica della prevenzione delle ludopatie, sono state controllate alcune sale gioco e scommesse, allo scopo di verificarne la corretta gestione in base alle norme di legge che la regolano, e ciò a tutela delle fasce deboli della società - ha dichiarato il questore Sartori - Allo stesso modo sono stati monitorati alcuni stabilii abbandonati ed Edifici Scolastici. Tali attività di Polizia rappresentano uno strumento efficace per contrastare fenomeni di criminalità diffusa, il consumo e lo spaccio di stupefacenti, e garantire in tal modo un elevato livello di sicurezza urbana”.