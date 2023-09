I carabinieri denunciano per truffa un promotore finanziario dell'Alto vicentino

I carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette nell'Alto vicentino nel corso di una attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza, un 43enne del luogo, promotore finanziario, per truffa ed utilizzo illecito di carte di pagamento. Le indagini, si legge in una nota diramata dalla compagnia dei carabineri di Schio oggi 19 settembre nel pomeriggio, avevano avuto inizio quando un residente di Santorso si era visto recapitare «presso la propria abitazione un estratto conto relativo al proprio conto corrente del quale disconosceva diversi prelievi bancomat, di importi modesti».

Dalle indagini dei carabinieri è poi emerso, stando al dispaccio vergato dal capitano Francesco Grasso, come per il conto corrente intestato alla persona offesa fosse stata rilasciata una seconda tessera bancomat, all'insaputa del titolare, «utilizzata per eseguire le operazioni fraudolente di prelievo». Dall'acquisizione e dalla analisi delle immagini di video-sorveglianza, i militari hanno accertato che i prelievi sono stati eseguiti «da un promotore finanziario che in passato era stato dipendente dell'istituto di credito» presso il quale era operativo «il conto corrente della vittima». La visione delle immagini «relative ai prelievi fraudolenti consentiva di individuare un'ulteriore persona offesa». Infatti, il promotore, «dopo aver eseguito il prelievo con la carta bancomat» in danno della prima vittima, inseriva all'interno dello sportello una seconda carta, questo riportano i militari, con cui tentava di eseguire una operazione: anche in questo caso la carta bancomat, riferibile al medesimo istituto di credito, era stata rilasciata all'insaputa del titolare del conto corrente di specie.

La Procura della Repubblica di Vicenza, sulla scorta degli elementi raccolti dai Carabinieri, ha quindi emesso un decreto di perquisizione locale e contestuale informazione di garanzia a carico del promotore finanziario: provvedimento cui veniva data esecuzione nei giorni scorsi. Nel corso della perquisizione, scrivono i carabinieri, è stata sottoposta a sequestro una serie di documenti utili al prosieguo dell'indagine. A questo punto la magistratura dovrà gioco forza vagliare anche l'operato degli addetti della filiale o dello stesso istituto per evidenziare eventuali corresponsabilità.