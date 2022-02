Concia, al via la causa sul contratto

È iniziato oggi 25 febbraio davanti al tribunale del lavoro di Vicenza il processo civile con cui i sindacati confederali della chimica (Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil) hanno chiamato in causa due concerie dell'Ovest vicentino (la TreEmme di Zermeghedo e la Fratelli Stanghellini di Arzignano) «per condotta antisindacale» in una disputa strettamente correlata alla applicazione del contratto in capo ai lavoratori. Le aziende chiamate a rispondere però, sostenute dalla associazione datoriale Federconcia, respingono vigorosamente le accuse al mittente.



IL PREAMBOLO

La querelle aveva preso quota il 24 ottobre dello scorso anno quando la triplice organizzò un presidio proprio sotto la TreEmme. In quella circostanza la ditta fu accusata di avere manovrato perché ai lavoratori fosse sottoposto un contratto diverso da quello in essere tra la Triplice e Unic-Confindustria. Al contempo la srl venne accusata di non avere autorizzato alcune assemblee sindacali e di aver speciosamente e improvvidamente opposto tale diniego diniego motivandolo col fatto che avendo la TreEmme ha aderito a Federconcia e che le tre sigle non sono firmatarie del contratto nazionale Federconcia al quale la TreEmme ha aderito.



LA NOVITÀ

La manifestazione fece scalpore tanto che nelle settimane a venire la querelle sindacale investì la sfera politica. Il presidente della giunta regionale Luca Zaia e l'assessore al lavoro Elena Donazzan condivisero le preoccupazioni della triplice, mentre Federconcia e il sindacato indipendente Fiadel risposero duramente al mittente dando così il via ad uno scontro all'arma bianca nel mondo della rappresentanza sindacale e nel mondo della rappresentanza datoriale. La questione potrebbe sembrare una querelle per specialisti di diritto del lavoro (in gergo giuslavoristi) ma in realtà lo scontro in atto riguarda aspetti delicatissimi come la scelta dei contratti, che porta con se interessi economici e di potere nell'ambito delle dinamiche del lavoro di amplissima portata. Ed è per questo che il processo in corso a Vicenza viene definito da entrambi le parti «importantissimo».



L'UDIENZA

Oggi a Borgo Berga la prima udienza, che si è tenuta davanti al giudice Paolo Talamo, sarebbe dovuta durare una mezz'oretta. E invece le schermaglie tra le parti (gli addebiti mossi alla Stangherlini non sono troppo dissimili da quelli mossi alla TreEmme) sono state dure, tanto che c'è voluta più di un'ora per concludere la seduta senza peraltro che si giungesse ad una decisione definitiva nonostante il ricorso presentato dai sindacati fosse d'urgenza, segno che la materia al vaglio del giudice «è particolarmente complessa».



Di questo sono convinti gli avvocati di Cgil, Cisl e Uil (rispettivamente Marco Ceresani, Ivo Santolin ed Andrea Tiso) i quali ai taccuini di Vicenzatoday.it puntualizzano il proprio pensiero: «Noi - spiegano i legali - abbiamo promosso questa causa per chiedere la applicazione del contratto collettivo Unic che a nostro avviso è stato illegittimamente disapplicato dalla TreEmme nonché dalla Fratelli Stangherlini. La causa per l'appunto mira a stabilire se questo sia o meno un recesso legittimo. La causa ovviamente è sub judice e pertanto sino a quando il procedimento rimane pendente non potremo fare ulteriori dichiarazioni. Va comunque ribadito che la mancata applicazione del contratto Unic da parte delle aziende convenute ha cagionato un depauperamento dei diritti sindacali della triplice ed è proprio per questo che siamo qui. Sul piano più generale questa causa per le caratteristiche che ha è un unicum».



TreEmme e Fratelli Stangherlini però hanno una idea diametralmente opposta. Per loro oggi a margine del processo ha preso la parola Franco Ravazzolo, che poi è il presidente nazionale di Federconcia, l'associazione datoriale il cui accordo è stato adottato proprio dalle due imprese dell'Ovest vicentino: «Si parla spesso - rimarca Ravazzolo ai microfoni di Vicenzatoday.it - di libertà sindacali. Ma c'è anche un altro tipo di libertà, ossia quella dei datori di lavoro di applicare un determinato contratto» ed è sulla base di questo assunto che le due società assistite dagli avvocati Marco Pasqualin e Marco Vicentini in una con l'avvocato Paolo Francesco Brunello per Federconcia che si sono presentate oggi a Borgo Berga.



LO SCENARIO

Ad ogni modo sulla vicenda ha fatto capolino un'altra novità. Come confermato dallo stesso Ravazzolo a margine dell'udienza, in questi giorni alla TreEmme si è tenuto un referendum tra i lavoratori cui è stato chiesto di esprimere o meno parere favorevole ad una integrazione rispetto al contratto Federconcia già adottato dall'azienda. Tale proposta è stata avanzata dal sindacato Confial. Su 44 lavoratori aventi diritto al voto coloro che hanno partecipato alla consultazione sono stati quaranta. I favorevoli all'accordo stati 35. «Una maggioranza schiacciante - spiega Ravazzolo - che conferma la bontà del nostro operato».