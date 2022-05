Immobili, terreni e automezzi confiscati: obbligo di soggiorno a Valbrenta a pregiudicato

L'mmobile, due terreni, due camper e due auto, per un valore di circa 120.000 euro, ritenuti fittiziamente intestati alla moglie e ai familiari conviventi di un pregiudicato, sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia di finanza di Vicenza a seguito di un provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Valbrenta disposto dalla Procura del Tribunale di Venezia.

Il provvedimento trae origine dalla convalida del sequestro d’urgenza disposto dalla Procura a seguito delle numerose segnalazioni di polizia in ordine a reati predatori, molti dei quali sfociati in procedimenti giudiziari, misure cautelari e provvedimenti amministrativi adottati nei confronti del soggetto in questione.