Compro oro abusivo, sequestrati 45mila euro in preziosi 

Un "compro oro" completamente abusivo. È quello che hanno scoperto i finanzieri di Vicenza nel corso di un'indagine sulla compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, di oggetti preziosi.

Nell’ambito delle attività di controllo, le FIamme Gialle di Arzignano hanno individuato ed ispezionato un negozio sito nel comune di Valdagno che, ad esito delle verifiche, è risultato operare in maniera cdel tutto illegale, in quanto la titolare della ditta operava in assenza dell'iscrizione al Registro istituito dall’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM), dal quale risultava essere stata cancellata dal 31 marzo 2021, continuando tuttavia ad operare abusivamente nel settore della compravendita o di permuta di oggetti usati in oro o altri metalli preziosi.

I finanzieri hanno sottoposto a sequestro penale il locale adibito all’esercizio, 2000 euro di denaro contante - in quanto proventi illeciti - e preziosi in oro e in argento per un valore commerciale stimato di circa 45 mila euro ed hanno denunciato la titolare della ditta per “esercizio abusivo dell’attività”. Le indagini si sono svolte sia presso l’esercizio che presso l’abitazione della titolare, ove era custodito parte dell’oro destinato alla fusione ed alla successiva monetizzazione.