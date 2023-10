Comix & Games, tentano truffe ai visitatori: tre fogli di via

Nella giornata di domenica si è conclusa la 7^ edizione di “Vicenza Comics&Games 2023”, che ha avuto luogo nella cornice della Fiera di Vicenza e che ha registrato la presenza di numerosissimi visitatori, giovani e meno giovani, appassionati di cartoons e videogames.

Durante l'attività di controllo all’esterno dei padiglioni della Fiera, le pattuglie della polizia di Stato hanno identificato 3 soggetti sospettati di tentare delle truffe con la vendita di stampe contraffatte a giovani appassionati di fumetti, resi convinti della originalità delle stesse.

Nei confronti di questi 3 soggetti – provenienti da Mantova e Torino e pregiudicati per reati contro il patrimonio – il questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti altrettanti fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Vicenza per tre anni.