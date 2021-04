Le piante di marijuana sequestrate dai carabinieri

Forte odore dall'appartamento: scoperta una serra di marijuana homemade

Singolare intervento dei carabinieri nella giornata di lunedì. I militari si trovavano in zona per consegnare un cane che si erano perso e sono finiti col denunciare un 27enne per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti