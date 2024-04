In casa una coltivazione indoor di marijuana: arrestato un 60enne

Nella mattinata di martedì, i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina hanno arrestato un 60enne del posto per coltivazione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di 12 piante di marijuana coltivate in vaso e 58 grammi circa di efflorescenze già essiccate, pronte per la consumazione.

L’uomo aveva allestito in casa una vera e propria coltivazione indoor costituita da lampade teli coibentati con staffe e supporti; trasformatore elettrico; presa elettrica temporizzata; ventilatore; flaconi di concime liquido e torba per concimazione; confezioni di semi di marijuana e persino una brochure.

Arresto convalidato con rito direttissimo e peril 60enne è stata disposta la misura cautelare della presentazione giornaliera alla p.g.