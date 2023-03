Il bagno si trasforma in una serra per la coltivazione di "maria"

Un 33enne italiano, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri a seguito di un controllo nel suo appartamento di Dueville.

Dal locale usciva un forte odore di marijuana, i militari hanno quindi effettuato una perquisizione che ha portato al rinvenimento e relativo sequestro di 300 grammi circa di marijuana, stoccata in vari fasi di vetro, pronta all’uso; una serra artigianale, in un bagno, completa di sistema di ventilazione, lampade per il riscaldamento ed essiccatoio; quattro piante che stava coltivando nella serra.

Per il 33enne sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del processo.