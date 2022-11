Gli trovano in casa 26 piante di marijuana, denunciato

26 piante di marijuana, coltivate all’interno di 3 serre. Da qualche giorno l'attenzione della polizia locale Nordest Vicentino era rivolta ad un appartamento di Thiene, per il fatto che da esso proveniva un forte odore riconducibile alla marijuana.

Lo scorso 24 novembre, approfittando del fatto che all'esterno dell'abitazione era parcheggiata l'autovettura del residente, gli agenti hanno suonato il campanello. I poliziotti sono stati accolti dalla persona che aveva in uso l’appartamento, e da un inconfondibile odore riconducibile, appunto, alla cannabis. Il soggetto, uomo 39enne del thienese, avrebbe manifestato fin da subito segni di nervosismo ed insofferenza e, per tali motivi, gli agenti hanno deciso di procedere con una perquisizione di iniziativa dell'abitazione.

All'interno sono state così rinvenute, in due diverse stanze dell'appartamento, 26 piante di marijuana, delle quali 6 in piena fioritura mentre le altre in vari fasi vegetative. Le piante erano coltivate all'interno di 3 serre artigianali munite di sistema di riscaldamento, aerazione ed illuminazione, tutti regolati da temporizzatori elettronici, al fine di ottimizzare la crescita della marijuana. Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti anche circa 170 grammi di marijuana essiccata e pronta all'uso.

L'uomo è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Vicenza per il reato il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante, la sostanza essiccata e l'attrezzatura utilizzata per la produzione della marijuana è stata sottoposti a sequestro.