Gira per il centro con un coltello nascosto nei pantaloni: denunciato

Mercoledì sera, durante un controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volanti, ha notato un individuo con il volto parzialmente travisato da sciarpa e cappuccio che alla vista della Polizia cercava di allontanarsi, ma veniva immediatamente bloccato.

L'uomo, appariva particolarmente nervoso ed insofferente al controllo. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello con lama di circa 20 cm, occultata nei pantaloni.

Accompagnato in Questura è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di porto di arma per cui non è ammessa la licenza.