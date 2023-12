Tenta di sfuggire al controllo della polizia: sotto alla giacca nascondeva un'arma

Un vicentino, incensurato, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. La denuncia è scattata a seguito di un controllo di polizia nella serata di sabato.

Un equipaggio della Volante, transitando in Via Mollino di Vicenza, ha notato due soggetti che confabulavano tra loro nei pressi di una vicina abitazione, scorgendo quali appartamenti fossero illuminati dall’interno e quali invece no.

Insospettiti da questo atteggiamento, i poliziotti hanno fermato i due soggetti ma, mentre uno dei due risulta tranquillo e collaborava l’altro, ha cercato di allontanarsi furtivamente ma è stato subito raggiunto e pertanto sottoposto a perquisizione personale. Controllo che ha portato gli agenti al rinvenimento di un coltello con una lama di 31 centimetri nascosto all’interno del giubbotto di cui non ha saputo giustificare il possesso.