In auto con un coltello "butterfly", denunciato 26enne

Nel pomeriggio del 1° agosto, nel comune di Rossano Veneto in prossimità di una tabaccheria, i carabinieri hanno controllato una Fiat Bravo di colore grigio con a bordo due giovani: un 25enne albanese, residente a Gavardo (BS), quale conducente ed un suo amico passeggero, un 26enne connazionale di Fucecchio (FI).

Sin da subito i due hanno assunto un atteggiamento piuttosto anomalo, in particolare il passeggero 26enne ha mostrato un apparente immotivato stato di agitazione, tanto da indurre i militari a procedere ad un’accurata perquisizione personale a carico di entrambi. In effetti, nel corso di tale attività, il solo passeggero è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla “Butterfly” della lunghezza complessiva di cm 23 (lama cm 10), tenuto all’interno del borsello da uomo portato a tracolla.

Ora l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto di armi o strumenti atti ad offendere