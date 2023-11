Colpito al volto dal ramo di un albero, muore pensionato

Drammatico incidente nella mattinata di martedì in contra' Biceghi a Valdagno. Un pensionato di 84 è deceduto colpito in pieno volto dal ramo di un albero che, secondo le prime informazioni, stava tagliando. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 ma, purtroppo, per l'anziano non c'era più niente da fare. La tragedia è avvenuta verso le 10:30 e sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è ancora chiaro se assieme al pensionato, le cui generalità non sono ancora state rese note, ci fosse qualche altea persona che stava lavorando con lui al taglio dell'albero.