Colpiti dal tubo di una betoniera, due operai in ospedale 

Intervento del Suem e dei vigili del fuoco verso le 17:30 di lunedì per un infortunio accaduto all’interno della vetreria Verrallia ad Almisano, frazione di Lonigo, in via del Lavoro.

Mentre stavano lavorando all’interno dello stabilimento, il tubo della betoniera, durante i lavori di gettata del calcestruzzo, ha colpito due operai che sono rimasti feriti. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno provveduto dopo la stabilizzazione dei feriti da parte dei sanitari del Suem al trasporto in superficie dalla fossa delle barelle, reso alquanto complicato per la non presenza di scale pedonali. Sul posto il personale dello Spisal per determinare le cause dell’incidente, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.