Clienti al bar in barba ai divieti, locale chiuso dalla polizia

Due avventori seduti all'interno del bar, in barba ai divieti, intenti a consumare cibo e bevande. La cosa non è passata innoservata agli agenti delle volanti durante un giro di controlli per verificare il rispetto delle norme anti-covid.

L'episodio è accaduto nella mattinata di sabato al bar "Magic" di viale Della Pace a Vicenza. I poliziotti, intervenuti all'interno del locale, hanno multato i clienti e il titolare per 400 euro, predisponendo la chiusura immediata del posto per 5 giorni.