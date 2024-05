Cliente molesto rifiuta il pagamento e fugge in auto: scatta l'inseguimento a folle velocità

Nella notte tra mercoledì e giovedì, verso le 2.30, un equipaggio in servizio di Volante della Questura è intervenuto a Vicenza, nella zona di via della Pace, dove il gestore di un bar aveva segnalato l’allontanamento di un cliente molesto all’esito di un alterco verbale avuto per il mancato pagamento del dovuto. Nel frangente, è stata data agli agenti dettagliata descrizione dell’auto a bordo della quale l’uomo si era allontanato.

Gli agenti della Polizia di Stato – che nel frattempo sopraggiungevano – hanno intercettato l'auto in via Quadri, notando la particolare velocità del mezzo. È scattato quindi l'Alt che non è stato rispettato. Gli agenti si sono messi all'inseguimento. L’autista ha proseguito la fuga, ad altissima velocità, percorrendo via Quadri, via Trieste e viale dell’Anconetta, dove è stato superato dai poliziotti che lo hanno portato ad accostarsi sul lato destro della carreggiata.

L’uomo, E.A., 28enne, italiano, residente in provincia è stato sottoposto ad alcoltest, che ha accertato un tasso alcolemico superiore a quello consentito. È stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e sanzionato in quanto risultato alla guida con la patente già sospesa. È scattato quindi il fermo amministrativo del mezzo.