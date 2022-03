Ventiduenne trovata morta in casa

Aveva solo 22 anni. Capelli turchese, un animo libero e una grande passione per i cavalli che lei descriveva in un post sui social come "la mia unica gioia in un anno (il 2021) assolutamente da dimenticare". Clelia Comparin, originaria di Poleo, si è spenta nella notte tra venerdì e sabato.

La giovane, dopo essersi diplomata all'istituto Garbin era stata per qualche periodo in giro per l'Europa ed ora viveva con il fidanzato, originario di Thiene, con il quale stava insieme da quasi due anni.

Sarebbe stato proprio il fidanzato a lanciare l'allarme ma all'arrivo dei sanitari del Suem 118 non c'era più nulla da fare. Sul corpo della giovane non ci sarebbero segni di violenza ed è possibile pensare alla morte a seguito di malore nel sonno. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

"Ciao amore mio grande - scrive il fidanzato sui social - cerca di volare il più distante possibile da tutta questa merda…I nostri viaggi e avventure non dovevano finire così…TI AMO e so che vicino a me ci sarà sempre un angelo con la chioma azzurra".