Civetta intrappolata in una canna fumaria, liberata dai vigili del fuoco

Una civetta è rimasta incastrata nel tubo di scarico di un camino. A salvarla ci hanno pensato i vigili del fuoco. E’ accaduto domenica pomeriggio in un’abitazione di località Castellaro a Schio, quando i proprietari hanno chiamato per i rumori provenienti dalla canna fumaria del camino, al momento non in uso. I vigili del fuoco attraverso il registro di apertura sono riusciti a recuperare il bel esemplare di civetta. Il rapace, incolume, è stato poi liberato in una idonea zona boschiva.